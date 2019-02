“La mamma non mi vuole più, così sto cercando i miei parenti”. È quello che ha risposto un bambino di otto anni che camminava da solo, con addosso soltanto un maglioncino di lana, lungo una strada provinciale, nei dintorni di Carmagnola, nel Torinese, ai vigili che gli hanno chiesto cosa stesse facendo lì. Il piccolo protagonista di questo episodio, che risale al 23 dicembre scorso, è stato ora affidato a una comunità. Il tribunale per i minori di Torino si occuperà del caso.

Mamma denunciata per abbandono di minore

La polizia municipale di Carmagnola ha rintracciato la mamma del bambino, una trentottenne rom bosniaca che vive in un campo nomadi a Chieri, nel Torinese, a circa 25 km di distanza. La donna ha confermato di non volere accogliere il figlio nella roulotte, che condivide con un nuovo compagno, e ha spiegato che il bimbo vive da tempo con i nonni. Gli agenti stanno verificando le sue affermazioni. Nel frattempo hanno presentato una denuncia per abbandono di minore.

Il sindaco: "Storia da spezzare il cuore"

"Una storia da spezzare il cuore". Così Ivana Gaveglio, sindaco di Carmagnola, ha commentato la notizia - trapelata oggi - del bimbo di otto anni trovato nei dintorni della città mentre camminava da solo lungo una strada provinciale. "Il bambino - ha spiegato Gaveglio, eletta per il centrodestra - ora è in una casa protetta. È diventato un po' la mascotte di tutti e, in particolare, della polizia municipale. Si è interessata la Caritas e c'è stata una gara a procurargli abiti e cose di prima necessità. Lui sta bene, è tranquillo, è tenerissimo. Ma il suo percorso di vita è in salita. L'importante sarà dotarlo degli strumenti per affrontarlo".

