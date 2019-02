Madre e figlio trovati morti in casa nell'Alessandrino

Tragedia a Castelletto Monferrato, in provincia di Alessandria. Due persone sono state trovate senza vita nella serata di ieri, sabato 2 febbraio, all’interno della propria abitazione. Si tratta di madre e figlio: Giulia Prato, di 71 anni, e Fabrizio Antona Cordara, 45 anni. Stando alle prime informazioni, al momento del ritrovamento il cadavere della donna si trovava su un divano e, ad un primo esame, non presentava segni di violenza; il figlio invece si sarebbe tolto la vita impiccandosi ad una scala.

L'allarme del marito

A fare la scoperta i vigili del fuoco, intervenuti nell’appartamento di frazione Giardinetto a seguito dell’allarme lanciato dal marito dell'anziana. L'uomo, separato e residente ad Alessandria, era preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i due familiari da tempo.

Disposta l'autopsia

In casa - riferiscono i soccorritori - c'erano disordine e sporcizia, con molte lattine di birra lasciate in giro per l'appartamento. Il 45enne potrebbe essersi ucciso per il dolore della perdita della madre: il primo esame del medico legale lascia presumere che il decesso della donna risalga a tre o quattro giorni fa e sia dovuto a cause naturali, mentre la morte del figlio risalirebbe ad un momento successivo. Dopo i rilievi dei carabinieri, le salme sono state trasportate all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' stata disposta l'autopsia.

