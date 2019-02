Torino, scarica rifiuti in un prato a Volpiano: denunciato e multato

Un artigiano è stato denunciato per abbandono di rifiuti in località Verdina a Volpiano, in provincia di Torino. La polizia municipale di Volpiano lo ha scoperto mentre stava abbandonando scarti di lavori edili in cartongesso e plastica in un prato. Oltre alla denuncia e all’obbligo di smaltire la spazzatura scaricata a proprie spese, è stato sanzionato con una multa di 3500 euro.

Installate ‘fototrappole’ per controllare l’area

Nella zona della Verdina, dove sono state scoperte di recente altre discariche abusive, il Comune di Volpiano sta installando delle 'fototrappole' per tenere sotto controllo l'area e sanzionare chi scarica abusivamente i rifiuti.