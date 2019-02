Scarpe rosse nella neve per testimoniare la vicinanza della comunità di Barge (Cuneo) alla famiglia di Anna Piccato, la 70enne uccisa il 23 gennaio in un giardino pubblico del paese. Nel giorno di lutto cittadino molti hanno risposto all'appello della sindaca Piera Comba: negozi chiusi e scarpe rosse donne sull'uscio di case e botteghe per dire no alla violenza sulle donne.

Le esequie

Il feretro è arrivato oggi, sabato 2 febbraio, nella parrocchia di San Giovanni Battista scortato dai volontari della Croce Rossa, di cui la donna era volontaria. "La Barge pulita e dei nostri padri non accetta la violenza", ha detto il parroco, don Mario Peirano, in una chiesa gremita. "La violenza fa sempre paura, eppure nel mondo c'è tanta paura - ha aggiunto - L'abbiamo vissuta come cronaca lontana e invece oggi ce l'abbiamo nelle nostre strade. La giustizia deve fare il suo corso ma non permettiamo che il cuore sia vinto dall'odio: il male si elimina solo con la forza del bene". Per l'omicidio è in carcere un 40enne di Barge, Daniele Ermanno Bianco.