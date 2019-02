Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, è previsto un millimetro di pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

La perturbazione, seppur indebolita, insiste su parte del Nord Ovest determinando un'altra giornata grigia. Nel corso del giorno sopraggiunge un secondo fronte che porterà nuovi fenomeni anche a carattere di rovescio tra Liguria e basso Piemonte con neve generalmente a quote di montagna, ma ancora fino in bassa collina tra cuneese e Langhe. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi. Ventilazione moderata/tesa da Nord sulla Liguria.

Le previsioni ad Asti

Ad Asti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Le previsioni a Vercelli

A Vercelli nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 33,2 µg/m³.