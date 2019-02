Asti, derubano anziano allo sportello della Posta: denunciate 2 donne

Aveva appena prelevato del denaro da un Postamat di Asti, quando è stato visto e raggiunto da due donne, nomadi, con minori al seguito, che lo hanno distratto e derubato. È quanto accaduto a un anziano in corso Galileo Ferraris ad Asti. Le due donne, 25 e 45 anni, già conosciute dalle forze dell'ordine perché in passato avevano ricevuto fogli di via obbligatorio da alcuni comuni lombardi e dal comune di Asti, sono state individuate dalla polizia e denunciate. Il Questore di Asti, Alessandra Faranda Cordella, ha emesso nei loro confronti un altro foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in città per tre anni.