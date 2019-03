Incendio in un night club a Torino, evacuato il locale

Un incendio è divampato la notte scorsa a Torino in un night club di via Guastalla. Il locale è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme propagatesi all’interno dell’edificio. Nessuno è rimasto ferito. Un uomo che faceva fatica a respirare è stato affidato, sul posto, agli accertamenti dei medici e degli infermieri del 118, giunti sul luogo per prestare i soccorsi. Al momento, non sono ancora note le cause del rogo.