Valenza, al via i festeggiamenti per i 400 anni del Duomo

"Ancora oggi, dopo quattro secoli, questa chiesa sa mantenere vivo l'aspetto spirituale e caritativo della città. Valori richiamati più volte anche da papa Francesco. Porto a Roma il ricordo, la presenza e la bellezza di questo luogo che ha iniziato a rinnovarsi". Queste le parole del cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, in occasione della messa che ha dato il via ai festeggiamenti per i quattrocento anni del Duomo di Valenza, in provincia di Alessandria.

La messa

Preceduta dalla tradizionale cerimonia dei 'Ceri fioriti', la messa è stata presieduta dal cardinal Versaldi, che ha inaugurato un quadriennio di eventi e d'impegno per la valorizzazione del Duomo, che verrà sottoposto a restauro. Prevista anche l'iniziativa 'Canonica amica', che ha lo scopo di proporre ospitalità e sostegno alle persone anziane in situazioni economiche precarie.