La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Sul Nordovest il tempo si mantiene stabile e nel complesso soleggiato. Non mancherà qualche annuvolamento irregolare, ma senza fenomeni associati. Clima freddo e tipicamente invernale, con gelate diffuse nottetempo in Valpadana e valori diurni sui 5-6°C, fino a 8-10°C in Liguria. Sempre in Liguria insisterà la Tramontana, seppur con intensità debole-moderata e mare poco mosso sottocosta.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria tempo soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 43,2 µg/m³.