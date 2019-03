Incidenti stradali, auto fuori strada nel Cuneese: muore 71enne

Tragedia a Benevagienna, in provincia di Cuneo. Un uomo, Luigi Viglietti di 71 anni e residente a Narzole (Cuneo), è morto questa mattina in un incidente stradale. Il 71enne, a bordo della sua auto, viaggiava sulla provinciale 1, che da Narzole porta a Benevagienna. Poi, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscito fuori strada finendo contro un muretto.

I soccorsi del 118

Inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118. L'uomo, commerciante d'auto di Narzole, era già morto. Non è escluso che a causare l'incidente sia stato un malore dell'automobilista.