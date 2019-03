La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Sul Nordovest giornata all'insegna di una generale variabilità, con Sole prevalente seppur alternato a passaggi nuvolosi irregolari; nubi tendenzialmente più incivise sulla Liguria, ma con scarse probabilità di precipitazioni. Clima freddo: minime notturne sottozero in Valpadana e non oltre i 5-6°C nelle ore diurne. Tramontana in graduale indebolimento sulla Liguria centrale, con mare poco mosso sottocosta.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 43,6 µg/m³.