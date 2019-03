Sequestrati attrezzi da palestra e giocattoli non a norma nel Torinese

Sequestrati a Torino oltre 300 attrezzi da palestra, tra cui pesi e bilancieri, privi dei requisiti minimi di sicurezza. La guardia di finanza di Torino ha ritirato gli attrezzi non a norma, i quali provenivano dalla Cina ed erano in vendita in un centro commerciale di Pianezza. Alla titolare dell’emporio sono state inflitte sanzioni per oltre 40 mila euro.

Sequestrati anche articoli di bigiotteria e giocattoli

Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati circa 10mila articoli di bigiotteria, dispositivi elettrici e giocattoli. Erano in vendita nonostante fossero sprovvisti delle informazioni utili alla tutela del consumatore, come la provenienza, le modalità di utilizzo, le indicazioni in lingua italiana del prodotto e l'eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose. Inoltre sono emerse diverse anomalie sulle posizioni lavorative dei dipendenti dello store, per le quali sono in corso gli accertamenti da parte dei finanzieri.