Torino, manifesti No Vax: medico sporge denuncia per procurato allarme

Il medico Diego Pavesio ha presentato in procura un esposto contro i manifesti No Vax apparsi davanti a diverse scuole di Torino. Pavesio, che per la sua iniziativa si è affidato all'avvocato Gianluigi Marino, chiede ai magistrati di aprire un'indagine per il reato di “procurato allarme" e di sequestrare o rimuovere le "affissioni illecite". Secondo il medico, i manifesti hanno un "contenuto subdolo, basti pensare alla menzione del 'mercurio' senza specificare che si tratta al più di etil-mercurio del tutto innocuo e non più utilizzato da anni, e menzognero". Questo, unito al "posizionamento strategico" vicino alle scuole, rende "palese" il proposito di "suscitare nella collettività un certo allarme e un certo timore di pericoli inesistenti e di mali assolutamente fantasiosi". Pavesio fa parte del gruppo di lavoro "Scienza e Pseudoscienza" del Consiglio dell'ordine dei medici di Torino, ed è tra i firmatari del "Patto trasversale per la scienza" promosso nei giorni scorsi dai professori Silvestri e Burioni.