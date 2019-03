Cuneo, superalcolici sotto i vestiti: arrestati per furto due 70enni

Arrestati due settantenni che, a Vittoria D’Alba in provincia di Cuneo, rimuovevano le placche antitaccheggio dalle bottiglie dei superalcolici per passare inosservati alle casse del supermercato. I due, responsabili in passato di furti simili, sono stati riconosciuti dal personale di vigilanza del supermercato poi, dopo una fase in cui sono stati tenuti sotto stretto controllo, sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri all'uscita del centro commerciale. Avevano con sé diverse bottiglie di superalcolici sotto i vestiti, per un valore di diverse centinaia di euro.