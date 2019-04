Incendio in zona industriale nel Torinese: capannoni danneggiati

Un incendio, forse provocato dal cortocircuito di un pannello fotovoltaico, ha danneggiato i capannoni di diverse attività nella zona industriale di San Raffaele Cimena, in provincia di Torino.

Non ci sono feriti

Le fiamme sono partite dal capannone di un'officina meccanica e si sono rapidamente estese agli edifici attigui, dove lavorano alcuni artigiani ed è presente un deposito bibite. Non si sono registrati feriti o intossicati.

Vigili del fuoco all’opera

I vigili del fuoco, con numerose squadre all'opera, stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i capannoni. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso, in provincia di Torino, per identificare le cause del rogo.