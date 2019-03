Biella, evade dal carcere dopo un permesso premio: preso

È evaso facendo perdere le proprie tracce durante un permesso premio, ma la polizia penitenziaria in poche ore è riuscita a rintracciarlo. Il fuggitivo, un pregiudicato detenuto nel carcere di Biella, non si è presentato nella casa circondariale nei tempi dovuti dopo l'uscita per un permesso premio. Scattato l'allarme, gli agenti in borghese hanno rintracciato l'evaso nell'appartamento in cui si era rifugiato. Ora l'uomo sarà denunciato per evasione.