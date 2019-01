Vercelli, intossicazione da monossido: evacuata una palazzina

Un'intera palazzina, in via Bussi a Vercelli, è stata evacuata nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio, per un avvelenamento da monossido di carbonio causato dal malfunzionamento di una caldaia. Quattro persone sono state trasportate per accertamenti medici all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Secondo quanto riferito dal 118, altre cinque persone sono state portate al nosocomio di Novara, mentre per altre sette è stato necessario il trattamento in camera iperbarica. A causare l'intossicazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato il malfunzionamento della caldaia di un alloggio nei primi piani della palazzina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.