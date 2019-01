La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Il fronte freddo valica le Alpi e si muove verso Sud, favorendo l'innesco di intense correnti settentrionali sulla Valpadana. Atteso bel tempo praticamente ovunque seppur con la classica eccezione delle zone alpine di confine di alto Piemonte e Valle d'Aosta, dove avremo addensamenti e neve debole specie al mattino. Intensa ventilazione da Nord e Nordovest in montagna, ma con föhn atteso anche sulle pianure piemontesi.

Le previsioni a Novara

A Novara bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni a Cuneo

A Cuneo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1 µg/m³.