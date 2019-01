Torino, badante licenziata si rifiuta di lasciare la casa: arrestata

Una donna di origini romene è stata arrestata a Torino perché si è rifiutata di lasciare la casa dove lavorava in prova come badante. E' successo in zona Parella. La donna, di 54 anni, era stata contattata su internet da una famiglia che cercava qualcuno che si occupasse degli anziani genitori.

L'arresto

Dopo qualche giorno di lavoro, però, è emerso che la donna soffre di problemi di alcolismo. La badante è stata quindi licenziata ma, alla richiesta di lasciare l'appartamento, ha reagito in modo aggressivo, urlando e minacciando gli ex datori di lavoro. All'arrivo della polizia, la 54enne si è scagliata anche contro gli agenti, ma è stata arrestata per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.