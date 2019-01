Inala vapori dei prodotti per pulire, ma a ucciderla è un infarto

Un'anziana è morta nella sua abitazione di via Bistagno, a Torino, in un primo momento il 118 ha lanciato l'ipotesi che il decesso fosse legato ai vapori di alcuni prodotti utilizzati per le pulizie di casa inalati dalla donna, ma la tesi iniziale è stata poi smentita dalle analisi medico legali. La donna, 80enne, è morta per infarto e non per i vapori dei prodotti che l'anziana stava utilizzando per le pulizie di casa, come ipotizzato in un primo momento dal 118. A far scattare i soccorsi è stato il marito. Infermieri e medici hanno cercato di rianimare l'anziana donna, ma i tentativi sono stati vani. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia.