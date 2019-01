Fiumicino, ruba borsello ma ha vicino i carabinieri: denunciato

Denunciato a piede libero per furto un uomo che, all’aeroporto di Fiumicino, ha approfittato della distrazione di un passeggero per provare a rubargli il borsello. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma.

Riconsegnato il borsello al legittimo proprietario

I militari, nel corso delle attività di controllo nei terminal dello scalo internazionale, hanno colto in flagrante l'autore del furto al commerciante cinese, quest'ultimo in Italia per turismo e intento a effettuare le procedure di imbarco per rientrare in Cina. L’uomo di nazionalità belga, nella Capitale senza fissa dimora, era riuscito a impossessarsi del borsello, senza accorgersi che aveva vicino i carabinieri impegnati nei consueti controlli di sicurezza. Il borsello, contenente tutta la refurtiva, è stato recuperato dai militari e riconsegnato al legittimo proprietario.