Torino, sale su torre controllo dell’aeroporto di Caselle: condannato

Un uomo di 29 anni, marocchino, è stato condannato a un anno di reclusione per resistenza, dopo un processo per direttissima. Alcuni giorni fa, per evitare il rimpatrio, era andato in escandescenze all'aeroporto di Caselle, arrivando ad arrampicarsi sulla torre di controllo.

Caselle, scalo chiuso

Lo scalo era rimasto chiuso per un'ora e due voli in arrivo erano dirottati. "Era spaventato dalla prospettiva di tornare in Marocco, dove non ha nessuno, mentre in Italia, dove risiede da 18 anni, ha la famiglia. Questo naturalmente non giustifica il suo comportamento ma almeno ne denota la disperazione, con quel che ne consegue dal punto di vista del trattamento sanzionatorio", le parole del difensore del giovane, l'avvocato Roberta Alba.

La richiesta della pubblica accusa

La pubblica accusa aveva chiesto un anno e mezzo. Il giovane, che si è scusato per il gesto, è stato formalmente scarcerato e messo all'obbligo di firma. Il giudice però gli ha revocato la sospensione condizionale per via di un vecchio precedente. L'iter verso la sua eventuale espulsione riprenderà nelle prossime ore.