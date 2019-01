Torino, parapiglia con vigili durante sgombero: condannati conviventi

Sono stati condannati a dieci mesi di reclusione i due conviventi che, nei giorni scorsi durante lo sgombero dell’alloggio Atc che avevano abusivamente occupato, si erano resi protagonisti di un parapiglia con la polizia municipale. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Torino al termine del processo per direttissima. In quell'occasione, tre agenti si erano fatti medicare in ospedale. A chiedere l'intervento della polizia municipale era stata l'Azienda Territoriale per la Casa.

Le dichiarazioni dell’avvocato

“È una vicenda - ha spiegato l'avvocato difensore Vittorio Pesavento - che nasce da una situazione di profondo malessere. La coppia, che ha una figlia di 3 anni, era appena stata sfrattata e, non avendo una sistemazione, si era da pochissimo trasferita in un alloggio vuoto". La donna lavora in un grande magazzino ma, ha fatto presente il difensore, ha "uno stipendio che non basta per tirare avanti". Il giudice le ha concesso la condizionale. Il convivente è di origine marocchine e vive in Italia da una quindicina d'anni. A lui la condizionale è stata revocata per via di un vecchio precedente. Entrambi sono stati scarcerati, con il solo vincolo, per l'uomo, dell'obbligo di firma.