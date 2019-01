Torino, il blocco dei diesel Euro5 continua fino al 14 gennaio

Sono state prorogate le misure emergenziali antismog a Torino: il blocco dei veicoli continua quindi almeno fino a lunedì 14 gennaio, e comprende anche i motori diesel Euro5 e benzina Euro1. Il provvedimento è stato confermato nella mattina di oggi, giovedì 10 gennaio, dal Comune del capoluogo piemontese.

Micropolveri oltre il livello consentito

Il 9 gennaio, per il tredicesimo giorno consecutivo, la presenza di micropolveri Pm10 nell'aria ha superato il limite d'attenzione, stabilito a 50 microgrammi al metro cubo. Lo stop sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 19 per le automobili, e nelle fasce orarie 8:30-14 e 16-19 per i veicoli per il trasporto merci.