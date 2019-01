Torino, autostoppista estorce denaro dopo passaggio in auto: arrestato

Prima gli ha chiesto un passaggio in macchina, poi ha rubato le chiavi dell'auto e gli ha chiesto 50 euro. Arrestato a Torino per estorsione un uomo di 48 anni, marocchino, che ha convinto un automobilista a dargli uno ‘strappo’ in macchina ma, una volta arrivati a destinazione, lo ha minacciato. In seguito all’episodio la vittima, un uomo di 57 anni, ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti del commissariato San Donato, l'uomo ha opposto resistenza ed è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e violazione della Legge sull'immigrazione.