La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Le correnti da Nord proseguono ad influenzare in modo decisivo il tempo sul Nordovest, dove è attesa l'ennesima giornata soleggiata praticamente ovunque, seppur a tratti con transito di nuvolosità irregolare da Nord. Unica eccezione le zone alpine di confine dove avremo addensamenti e nevischio intermittente. Clima non particolarmente freddo, seppur ventoso soprattutto in medio-alta montagna, da metà giornata anche sulle pianure orientali del Piemonte, per ingresso di föhn e Tramontana. Cieli limpidi e ottima visibilità.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,7 µg/m³.