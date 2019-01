Torino, sorpresi a derubare furgone dei panini: due arresti

Due uomini di origini romene sono stati arrestati dalla polizia, a Torino, per un tentativo di furto avvenuto in un furgone dei panini posteggiato in piazza Bengasi. A sorprendere i due ladri, imparentati fra loro, sul camion, dove si erano intrufolati dopo aver forzato il portellone posteriore, è stato lo stesso venditore: l'uomo ha bloccato uno dei due romeni per poi chiamare la polizia. Poco dopo il ladro sfuggito al venditore ambulante è tornato sui suoi passi, per chiedere all’uomo di lasciare andare il cugino, ed è stato quindi a sua volta arrestato.