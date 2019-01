Chivasso, rapinato centro scommesse: bottino da 6mila euro

A pochi giorni dal colpo da 100mila euro messo a segno in una sala giochi di Chivasso, in provincia di Torino, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio è stato preso di mira il centro scommesse 'Punto Snai' di San Giusto Canavese, sulla provinciale Caluso-Ozegna (Torino). Il colpo ha fruttato alla banda circa 6mila euro, rubati dopo aver spaccato a martellate una decina di slot machine. Per entrare nel locale i malviventi hanno divelto una saracinesca e abbattuto una finestra. Sono in corso le indagini dei carabinieri, i quali ritengono che ad agire potrebbe essere stata la stessa banda. Furto in sala giochi a Chivasso, sfondato muro laterale