Brucia abitazione a Casalborgone: lievi ustioni per il proprietario

A Casalborgone, in provincia di Torino, un uomo di 56 anni è rimasto ustionato al volto e alle mani nell'incendio della propria abitazione in strada Borganino 7. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 di questa mattina: l'uomo potrebbe aver tentato di domare il rogo poi, non riuscendoci, è uscito e ha chiamato i vigili del fuoco. Successivamente il 56enne è stato trasportato all'ospedale di Chivasso.

L'incendio

Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L'incendio sarebbe partito dal camino al piano terra dell'abitazione e in pochi minuti ha interessato le stanze al piano superiore. Accertamenti in corso sulla dinamica da parte dei vigili del fuoco che, intervenuti con tre squadre, sono riusciti a domare l'incendio evitando che potesse estendersi alla casa confinante.