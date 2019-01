Torino, 45enne aggredisce un operatore della Croce Rossa: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia municipale a Torino per aver aggredito un operatore della Croce Rossa nella struttura 'Emergenza Freddo' per clochard e indigenti, che si trova nella ex Piazza D’Armi nel capoluogo piemontese. L’aggressione è avvenuta la notte scorsa. Il responsabile è un marocchino già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti specifici che ha percosso l’operatore. Il 45enne fermato è stato trasferito nelle camere di sicurezza di un Commissariato di polizia. L’operatore della Croce Rossa ha riportato lesioni guaribili in 15 giorni.