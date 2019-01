La situazione meteo in città

A Torino giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Prosegue il regime caratterizzato da correnti settentrionali in un contesto di alta pressione sul Nord Ovest. La giornata dell'Epifania trascorrerà così ampiamente soleggiata con al più qualche velatura di passaggio; maggiori addensamenti lungo i crinali alpini lepontini e valdostani. Temperature in aumento anche in pianura, per via di venti di caduta, che favoriranno temperature fino a 13-14°C, anche superiori in Liguria. Venti anche tesi settentrionali sulle Alpi, rinforzi favonici sulle pianure.

Le previsioni a Novara

A Novara bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.