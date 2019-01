Torino, pistola non censita in casa: indagato un 25enne

Durante un controllo antidroga nel quartiere Mirafiori sud, a Torino, i carabinieri hanno scoperto in casa di un giovane di 25 anni una pistola calibro 6,35, Beretta, che non risulta censita nella banca dati. L'uomo, italiano, è stato arrestato e messo ai domiciliari per detenzione illegale di arma comune da sparo. La pistola verrà inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Parma per stabilirne la provenienza e per verificare che non sia stata utilizzata in altre occasioni.