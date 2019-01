Torino, guada il torrente e affonda nel fango: salvato 62enne

Un 62enne ha pensato di guadare il torrente Sangone, a Beinasco, nella zona sud di Torino, per arrivare prima a casa. L'uomo è però rimasto bloccato nel fango ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per liberarlo. Il 62enne è affondato nel fango sino al torace. Il personale dell'elisoccorso del 118 si è calato con un verricello per trarlo in salvo. Dopo essere stato salvato, l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Luigi di Orbassano in stato ipotermico. Le sue condizioni non sono gravi.