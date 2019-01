Vercelli, presepe rubato da tomba bambino: anonimo ne porta uno nuovo

È comparso un nuovo presepe sulla tomba del piccolo Francesco Barbonaglia, nel cimitero di Stroppiana (Vercelli). Qualche giorno fa la mamma, Katia Munerati, aveva denunciato il furto del presepe e dell'angioletto che ogni anno, a Natale, da undici anni, posa sulla tomba del figlio, morto nel 2007 a sette anni in seguito a un incidente avvenuto sulla A4.

Il commento della mamma

"L'essere umano sa essere così meschino e crudele, ma a questo mondo ci sono ancora persone con un'umanità infinita e un cuore grande - le sue parole -. Grazie a tutti quelli che hanno avuto parole di conforto per me e Chicco. Sono commossa e felice in un modo indescrivibile: è un dono di quelli che fan capire che al mondo ci sono persone che conoscono i sentimenti".

La scoperta

La scoperta è avvenuta nella pausa pranzo di mercoledì 2 gennaio, quando la donna si è recata presso la tomba del figlio. "Non so chi sia stato a portare un nuovo presepe - conclude la donna - ma vorrei che si presentasse a casa mia per poterlo abbracciare e dirgli grazie".