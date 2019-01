A Torino nasce il primo Festival di musica gospel italiana

Nasce a Torino il primo Festival di musica gospel italiana e domani si terrà la prima edizione. La manifestazione è stata organizzata alla Missione Cristiana Gospel House, vicino allo stadio della Juventus. Il Festival mira a far conoscere anche in Italia, dove non è così noto, un genere musicale molto praticato e conosciuto all’estero, soprattutto negli Stati Uniti dove si tengono concerti con decine di migliaia di persone e alcuni brani sono vere hit.

Riuniti i maggiori autori italiani di gospel

Per l'occasione Rtb, Radio Torino Biblica, che trasmette il concerto sul suo sito in streaming, e Gospel Live hanno riunito i maggiori autori di gospel italiani. Sul palco si esibiranno 11 artisti (uno è un duo) provenienti da tutta Italia, tutti autori e cantanti dei loro brani di classica musica cristiana gospel. Molti di loro sono più noti all'estero, in nord Europa e in America, che in Italia. "Vorremmo aiutare gli italiani a scoprire un genere musicale capace di coinvolgere molto il pubblico", dicono gli organizzatori. Tra gli artisti presenti anche Angelo Maugeri, fondatore di J-factor, e Giuseppe De Chirico.