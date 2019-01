Val di Susa, ubriachi al volante: 7 denunce nella notte di Capodanno

Sette denunce per guida in stato di ebbrezza sono state emesse nella notte di Capodanno in Valle di Susa. I carabinieri della stazione di Sestriere e della compagnia di Susa hanno controllato le strade di Oulx, Sauze d'Oulx, Sestriere, Claviere e Cesana Torinese. Cinque patenti sono state ritirate, sequestrati alcuni veicoli sprovvisti di assicurazione. Numerosi automobilisti, in prevalenza giovani, si sono sottoposti all'alcol test prima di salire in macchina. I carabinieri di Sestriere sono stati impegnati anche sull'intero comprensorio Via Lattea con diverse pattuglie di sciatori abilitati alla vigilanza sulle piste da sci.