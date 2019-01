Banda di 19enni rubava nei box dei condomini: quattro arresti a Torino

I carabinieri di Torino hanno sgominato una banda di 19enni specializzata in furti nei box condominiali. I militari del nucleo radiomobile hanno arrestato quattro italiani: si tratta di un pizzaiolo, uno studente e due disoccupati. Un 16enne torinese è stato denunciato.

Colti in flagrante

I carabinieri li hanno sorpresi mentre si intrufolavano nei box di uno stabile in via Refrancore per rubare computer portatili, console informatiche e bottiglie di alcolici. Finiti in manette, i quattro sono stati messi agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.