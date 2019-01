La situazione meteo in città

A Torino bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

L'anticiclone tende a spostarsi gradualmente più a Ovest e sul suo bordo orientale scivola un intenso fronte freddo in arrivo da Nord, con una massa d'aria di origine polare al suo seguito che valicherà le Alpi non portando alcun effetto significativo, in quanto avremo cieli sereni o poco nuvolosi seppur via via più limpidi grazie alla ventilazione in rinforzo su Est Piemonte e Liguria. Molto ventoso in quota. Nevischio limitato solamente alle aree alpine di confine. Mar ligure mosso o molto mosso al largo, poco mosso sottocosta.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

Le previsioni a Novara

A Novara bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scarsa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 44,7 µg/m³.