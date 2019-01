In Val di Susa corteo 'No Border' contro gli sgomberi

Una quarantina di anarchici hanno manifestato la notte di Capodanno a Claviere in provincia di Torino, in alta Valle di Susa, contro le politiche sui migranti. Il corteo è stato aperto dallo striscione "La libertà non ha confini - La solidarietà non si sgombera".

La croce incendiata

Nel centro del paese è stata incendiata una piccola croce in legno, rovesciata, con la scritta "Chez Jesus risorgerà". Il riferimento è allo sgombero del 10 ottobre di un locale della parrocchia, occupato a marzo e trasformato in un rifugio autogestito per migranti.

L'occupazione della casa cantoniera

Il 9 dicembre gli antagonisti si sono impadroniti di una casa cantoniera in disuso a Oulx, sulla statale 24, per un'iniziativa analoga. Il 31 dicembre 2018 attivisti italiani e francesi del movimento 'Briser les frontieres' hanno tenuto un comizio a Claviere. A monitorare la situazione c'erano i carabinieri del nucleo informativo di Torino.