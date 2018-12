Trova sarcofago per strada e allerta la polizia, ma è una riproduzione

Stava passeggiando con il suo cane nella zona boschiva di Monteferrando, vicino ad Ivrea, quando ad un tratto si è trovata davanti un sarcofago. Erano le 13 di pomeriggio di lunedì 3 dicembre, quando una donna ha pensato di aver fatto un'incredibile scoperta, tanto da correre subito ad allertare la polizia per avvisare dell'insolito ritrovamento. Non si trattava, però, di una vera tomba. Il sarcofago, adagiato su dei pallet, era stato temporaneamente sistemato ai margini di un'area verde dal proprietario, l'artista Ciro d'Angelo, che aveva usato la riproduzione domenica 2 novembre, per un laboratorio di street art. Il sarcofago, realizzato a Cinecittà, è stato utilizzato in una rievocazione di cavalieri templari ed è risultato talmente credibile da trarre in inganno la signora, che ha chiamato la polizia.