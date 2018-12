Stresa, trovato esemplare di tartaruga azzannatrice

Un esemplare di tartaruga azzannatrice, tanto rara quanto pericolosa, è stato recuperato dai carabinieri della forestale al Parco Villa Pallavicino di Stresa, nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È stato il biologo di Villa Pallavicino a trovare l'animale, di oltre 6 chili, in un piccolo stagno non accessibile al pubblico. Si pensa che l'animale sia stato abbandonato da qualcuno che si è introdotto di nascosto nel parco. La tartaruga appartiene ad una specie particolarmente pericolosa a causa del suo morso, e per questo è vietato tenerla. "La tartaruga - spiegano i carabinieri - manifesta una forte aggressività anche nei confronti dell'uomo. Al momento del ritrovamento, l'animale si trovava in buone condizioni di salute ed adeguato stato di nutrizione". La tartaruga, priva di microchip identificativo, è stata affidata in custodia al Parco di Leolandia, in provincia di Bergamo.