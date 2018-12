Smog, Torino ferma diesel euro 4: scatta il primo blocco dell’autunno

Torino ferma i veicoli diesel euro 4. I mezzi interessati non potranno circolare in città dalle 8 alle 19. Il provvedimento scatta da domani e sarà in vigore fino al successivo controllo, che è previsto per giovedì 6 dicembre. Questa misura si è resa necessaria a causa del superamento dei limiti consentiti, che ha attivato il primo livello di allerta previsto dalle misure di contenimento delle polveri sottili, ovvero il livello arancione. Il blocco, in vigore da domani, è il primo dell’autunno disposto nel capoluogo torinese.