La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C. I venti saranno assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Correnti miti e un po' umide da ovest-nordovest investono la regione alpina. L'arco alpino protegge le regioni di Nord-Ovest garantendo una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo per locali nebbie nottetempo e il mattino sulle zone di pianura. Situazione diversa per i settori alpini di confine, specie della Valle d'Aosta e dell'Alto Piemonte, interessati da addensamenti nuvolosi, precipitazioni e venti anche intensi.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria giornata in prevalenza nuvolosa o molto nuvolosa, con nubi in temporaneo diradamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni a Novara

A Novara cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 60,3 µg/m³.