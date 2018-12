La situazione meteo in città

A Torino nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno, schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Correnti umide nord-occidentali favoriranno una giornata con nubi irregolari stratiformi sulla Valpadana (anche compatte ad inizio giornata), mentre addensamenti più consistenti non mancheranno su Liguria centro-orientale e zone alpine di confine. Su queste ultime non escluse deboli precipitazioni, nevose comunque a quote elevate e prossime o superiori ai 2000m. Temperature diurne di poco al di sotto dei 10°C. Ventilazione debole nei bassi strati, a tratti moderata nord-occidentale in quota.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Novara

A Novara nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 40,9 µg/m³.