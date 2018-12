Torino, sequestrate luminarie di Natale: erano pericolose

Nel quartiere di Porta palazzo, in un negozio cinese di via Fiocchetto a Torino, i vigili hanno sequestrato alcune luminarie di Natale pericolose. Il titolare, che vendeva circa 500 addobbi privi di marchio, è stato multato per oltre 1.600 euro. Durante altri controlli, invece, i titolari di un bar e di un laboratorio di gastronomia di corso Brescia e di una macelleria di via Aosta sono stati sanzionati per violazione delle norme igienico sanitarie per la presenza, vicino ai banconi e nelle cucine, di sporcizia e rifiuti.

Gli altri controlli

I vigili hanno controllato anche un bar cinese in corso Benedetto Brin, a Lucento-Vallette, dove sono state sequestrate tre slot machine che non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale e la distanza di almeno 500 metri da scuole e chiese. Per il gestore è scattata una multa di 6.000 euro.