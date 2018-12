Torino, danneggia volante della polizia con un manganello: arrestato

Girava per Torino con un manganello telescopico con il quale avrebbe danneggiato una volante e, dopo essere stato fermato, avrebbe minacciato di morte gli agenti intervenuti per bloccarlo. Ad eseguire l'arresto nei confronti di un albanese di 25 anni, regolare in Italia, sono stati gli agenti del commissariato Barriera Milano. Gli agenti l'hanno fermato in via Palestrina, dopo un breve inseguimento. L'uomo nella fuga ha cercato di liberarsi di un manganello lungo 42 centimetri. Una volta caricato sulla volante, il ragazzo ha iniziato a prendere a calci i sedili. Il 25enne, con numerosi precedenti per reati contro la persona, è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato, porto di oggetti atti ad offendere, di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.