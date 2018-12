Meteo a Torino: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Sole prevalente sino al pomeriggio su Piemonte, salvo nebbie o nubi basse su medio-basso Piemonte. In serata avanza rapidamente un fronte caldo con strati diffusi e qualche debole precipitazione notturna sui settori confinali della Valle d'Aosta e sull'alta Ossola, nevosa a quote medio-alte. Clima in linea con i valori medi di questo periodo: al mattino qualche gelata in Valpadana, poi massime sui 7-10°C.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge.

Le previsioni a Novara

A Novara nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli sereni al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è scadente, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,8 µg/m³.