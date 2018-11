La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano. Previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo nel resto del Piemonte

Giornata con cieli molto nuvolosi o coperti praticamente ovunque e anche deboli precipitazioni in arrivo. Locali sconfinamento sulle basse pianure piemontesi ma poco significative. Neve fino in collina (700-800m). Temperature diurne non oltre i 5-6°C sulla Valpadana. Ventilazione orientale in pianura piemontese, da Nord sulla Liguria con rinforzi tra savonese e genovese occidentale.

Le previsioni ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Le previsioni a Novara

A Novara giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell'aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8,5 µg/m³.