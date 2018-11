Blitz in alloggio Biella a luci rosse, arrestata una donna

Blitz in un alloggio a luci rosse a Biella. La polizia ha arrestato una donna cinese di 46 anni. Un suo connazionale, residente a Milano, è indagato in stato di libertà per il reato di favoreggiamento della prostituzione. L'operazione è partita dalla denuncia di una sospetta attività a luci rosse in centro città. Un poliziotto, fingendosi cliente, ha così contattato un numero telefonico, risultato di un terzo cittadino cinese con precedenti di polizia in materia di prostituzione, fissando un appuntamento.

Il blitz della polizia

L'agente è stato accolto dalla donna asiatica che lo ha invitato a entrare in un'altra camera da letto. Dopo l'irruzione della spolizia, nell'alloggio sono state trovate diverse centinaia di preservativi, telefoni cellulari, documenti cartacei di contabilità, un manuale delle frasi da dire ai clienti e 600 euro in contanti.