Incidenti lavoro, operaio ustionato a Torino

Incidente sul lavoro in un'azienda che si trova a Torino, in via Sansovino. Un operaio ha riportato lievi lesioni alle mani nell'incendio di un macchinario in una ditta di produzione di materiali e componenti per l'isolamento acustico e termico. Sul posto si sono portati agenti della polizia e tecnici dello Spresal: a prendere fuoco, per motivi ancora da accertare, è stata una macchina schiumatrice.